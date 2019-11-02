الاتحاد الأوروبي يحث الصين على تحسين سريع في مناخ الأعمال

قال الاتحاد الأوروبي إنه يجب على الصين القيام بتحسين سريع وجوهري في مناخ الأعمال.



وصدرت هذه التصريحات عن بعثة الاتحاد الأوروبي في بكين قبل المعرض التجاري الصيني الضخم الذي يستمر أسبوعا في شنغهاي هذا الأسبوع والذي يمثل محاولة من جانب الصين لتقديم أوراق اعتمادها في مجال التجارة الحرة.



وتواجه الصين منذ فترة طويلة ادعاءات بممارسة أساليب تجارية غير عادلة تتراوح بين نقل التكنولوجيا بشكل قسري وانتهاج سياسة حمائية، وتعرضت الصين لانتقادات بسبب عدم وفائها بتعهدات بفتح أسواقها.



وقال الاتحاد الأوروبي في البيان الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إن الشركات الأوروبية أبدت رد فعل إيجابيا بشأن معرض الصين الدولي للاستيراد العام الماضي وزادت المبيعات أو التقت بمشترين جدد محتملين.



ولكنه أضاف أن من الضروري بذل المزيد فيما يتعلق باتفاق الاستثمار الشامل بين الاتحاد الأوروبي والصين.



وقال إن الاتحاد الأوروبي "يحث الصين على إظهار قدر أكبر من الطموح والجهود الحقيقية نحو إعادة التوازن وتوفير فرص متكافئة".



ومن بين الحواجز الرئيسية التي يود الاتحاد الأوروبي إزالتها أمام دخول السوق في الصين القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر والدعم الممنوح للشركات المملوكة للدولة والنقل القسري للتكنولوجيا وسياسة "شراء الصين" التي تتبعها الحكومات المركزية والمحلية.