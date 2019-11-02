تحرير 3034 مخالفة مرورية في الجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عدة حملات على الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف مدير الأمن، لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.



أسفرت الحملات التي قادها ضباط الإدارة على مدى الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط 3034 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكبارى، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث في المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".



تحرر محضر عن كل واقعة على حدى، وجار إحالة الوقائع للنيابات المختصة.