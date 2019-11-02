الصحف تبرز استعداد مصر لإطلاق القمر الصناعى الأول لأغراض الاتصالات

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، عددا من القضايا، كان علي رأسها استعداد مصر لإطلاق القمر الصناعي الأول لأغراض الاتصالات "طيبة 1"، والذى سيسهم فى توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومى والتجاري.



الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، أنه في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، تستعد مصر لإطلاق القمر الصناعى الأول لأغراض الاتصالات (طيبة 1 ) للمساهمة في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومى والتجارى وتوفير تغطية شاملة لبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل وتم تنفيذ برنامج تصنيع القمر الصناعى من خلال تحالف شركتى تاليس الينيا سبيس - إيرباص الفرنسيتين ويجرى الاستعداد لاطلاق بواسطة شركة ايران سبيس.



وأشارت الصحيفة إلى أنه وفي تطورات جديدة قد تمهد الطريق لحل الأزمة فى سوريا، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية استعدادها للتفاوض حول الانضمام للجيش السورى؛ بينما أكد الرئيس السورى بشار الأسد أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ومجموعته أعداء لسوريا ولا نريد أن تتحول الدولة التركية إلى عدو فى الوقت الذي أدانت فيه منظمة العفو الدولية الانتهاكات التركية المتواصلة بحق المعارضين لهجومها على شمال سوريا وسط اتهامات بأن أنقرة وفرت ملاذا أمنا لزعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى قبل مقتله داخل مدينة إدلب السورية.



وفي موضوع آخر، ذكرت (الأهرام) أن منظمة الاتحاد من أجل المتوسط وصفت منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في ديسمبر المقبل بأنه أحد أكثر منتديات الشباب نجاحا فى العالم وأهم منصة شبابية على الساحة الدولية.

وأعلنت المنظمة المشاركة في منتدى شباب العالم لعام 2019 من خلال تنظيم نموذج محاكاة يتيح للمشاركين التعرف على المزيد عن الاتحاد ومناقشة استراتيجية شباب الاتحاد من أجل المتوسط الجارى إعدادها، مضيفة أنه سيتم استخدام توصيات نموذج محاكاة الاتحاد بالمنتدى كدليل إرشادي لعمل أمانة الاتحاد فى تطوير استراتيجية شباب الاتحاد على ان يتم إطلاقها العام المقبل.



وفي شأن آخر، ذكرت (الأهرام) أن فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك (سهم الصداقة 1) الذى تنفذه قوات الدفاع الجوى المصرية والروسية للمرة الاولى انطلقت ويستمر على مدى اسبوعين بمصر حيث بدأت المرحلة التحضيرية للتدريب بتنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية التى تناولت مناقشة أنظمة الدفاع الجوى الحديثة والمتطورة.



كما انطلقت فعاليات التدريب المصرى الباكستانى الأردني المشترك (فجر الشرق 1 ) الذى يستمر حتى الجمعة المقبل فى باكستان بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول بصفة مراقب ويهدف للارتقاء بمستوى التدريب على مكافحة الارهاب وتبادل الخبرات فى عمليات التطويق والبحث والتفتيش وكيفية اكتشاف المفرقعات ومواجهة العبوات الناسفة.



وفي الشأن المحلي، ذكرت (الأهرام) أن قناة السويس، حققت أعلى إيراد شهري في تاريخها خلال أكتوبر الماضي.

ونقلت عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة حققت أرقاما قياسية غير مسبوقة خلال شهر أكتوبر الماضى سواء في العائدات أو الحمولات الصافية الشهرية حيث حققت أعلى إيراد شهرى فى تاريخها خلال أكتوبر الماضى بلغ 515.1 مليون دولار وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات صافية 108.9 مليون طن.





الجمهورية:

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن مصر تستعد لإطلاق القمر الصناعى الاول لاغراض الاتصالات "طيبة 1"، والذى سيسهم فى توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومى والتجارى، وأن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 للنهوض بالوطن فى شتى المجالات.

وأشارت إلى أنه تم تصنيع قمر الاتصالات "طيبة 1"، خلال تحالف شركتى "تاليس الينيا سبيس - إيرباص" الفرنسيتين واللتين تعدان من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تصنيع الأقمار وجار الاستعداد للاطلاق بواسطة شركة اريان سبيس احدى الشركات الرائدة فى مجال اطلاق الاقمار الصناعية.



وذكرت (الجمهورية) أن الاتحاد من أجل المتوسط أعلن المشاركة بنموذج محاكاة للاتحاد فى منتدى شباب العالم الذى تنظمه مصر في ديسمبر المقبل. داعيا الشباب على موقعه للتقدم للمشاركة فى هذا النموذج الذى سوف يحاكى جميع أعمال الاتحاد ولجانه.

وأشارت إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط كشف أن التوصيات التي ستخرج من المحاكاة ستكون بمثابة مؤشر للأمانة العامة للاتحاد للاستعانة به فى بلورة استراتيجية 2020- 2030 التى يأمل الاتحاد الانتهاء من اعدادها العام المقبل.

وأكد الاتحاد من اجل المتوسط أن منتدى شباب العالم الذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ أحد أكثر منتديات الشباب نجاحا فى العالم وأهم منصة للشباب على الساحة العالمية.



وفي الشأن المحلي، نقلت (الجمهورية) عن عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب قوله إن وزارة المالية حريصة على تشجيع التصنيع المحلي بهدف الحد من الاستيراد لتحسين المدفوعات والحد من العجز الناتج عن الفجوة بين الصادرات والواردات، وإنه وفقا لتوجيهات وزير المالية تبذل مصلحة الضرائب جهودا كبيرة لتشجيع التصنيع المحلى وزيادة معدل النمو الاقتصادى من خلال زيادة الناتج القومى والذى يعد من مخرجات الشركات بكافة أشكالها.



وفي الشأن الدولي، ذكرت (الجمهورية) أن وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا التى تضم مصر وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا والأردن والمملكة العربية السعودية رحبوا بإطلاق لجنة الدستور السورية التى انعقدت فى جنيف قبل يومين.

وأضافت أن وزراء المجموعة المصغرة أثنوا، في بيان مشترك، على عمل الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش ومبعوثه الخاص جير بيدرسون لاطلاق هذه المبادرة واصفين إياها بالمرحلة الايجابية التى طال انتظارها والتى تتطلب المزيد من التحرك والالتزامات القوية لتحقيق النجاح.





أخبار اليوم:

بدورها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن مصادر مسئولة أكدت أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء سيتم عرضها على رئيس الوزراء قبيل إقرارها من مجلس النواب.

وأشارت المصادر إلى أن التعديلات تضمنت مد فترة التقدم بطلبات التصالح 6 أشهر إضافية تنتهى في يونيو المقبل، إضافة إلى تخفيض الحد الأدنى للتصالح إلى 50 جنيها مع إمكانية تقسيط المخالفات، وأن إدارات الإسكان تلقت خلال الشهور الماضية نحو 20 ألف طلب تصالح من جميع المحافظات لكن غموض بعض مواد القانون أدى إلى صعوبة تطبيق القانون رغم صدوره منذ 5 أشهر.



وفي موضوع آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن وزارة التخطيط تنتهي خلال أسبوعين من حصر كافة أصول الدولة غير المستغلة والمقدرة قيمتها بنحو 50 مليار جنيه.

وأضافت الوزارة أن الأصول التابعة للوزارات والهيئات كأرض المعارض بمدينة نصر سيتم ضمها لصندوق مصر السيادى، والذى ستتم زيادة رأسماله من 200 مليار جنيه إلى تريليون جنيه، وأشارت إلى أن عددا من شركات القطاع الخاص والصناديق العالمية والخليجية أبدت رغبتها فى المشاركة فى الصناديق الفرعية التى ستنبثق من الصندوق السيادى فى مجالات السياحة والطاقة والتطوير العقاري.



وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أن شوارع لبنان سادتها أمس حالة من الهدوء النسبي، وعادت حركة المصارف وانتظم العمل بالمدارس والدوائر الحكومية بعد أسبوعين من الاغلاق بسبب موجة الاحتجاجات التى شهدتها بيروت ومدن مجاورة بسبب تردى الأحوال المعيشية والاقتصادية واشارت تقارير اعلامية الى ان رئيس الوزراء سعد الحريرى سوف يكلف بتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط فيما قررت الادارة الامريكية حجب 105 ملايين دولار من المساعدات العسكرية.