الخارجية الأمريكية تستضيف الرهائن السابقين في طهران الاثنين

تستضيف وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين المقبل 4 نوفمبر، لقاء لتكريم الأمريكيين الذين كانوا رهائن في السفارة الأمريكية في العاصمة الإيرانية طهران قبل أربعين عاما.



وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة، إن هذا اللقاء الذي سيكون في ضيافة وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو يأتي تقديرا لتضحية وشجاعة هؤلاء الرهائن السابقين في الذكرى الأربعين لحادث الاستيلاء على السفارة الأمريكية بطهران وتعرضهم وأسرهم لظروف لايمكن تصورها.



وأكدت تطلع بلادها لليوم الذي يمكن فيه إرسال الدبلوماسيين الأمريكيين بأمان إلى طهران، وأضافت "من المؤسف أن هذه الذكرى هي بمثابة تذكير للتاريخ الطويل للسلوك الخبيث من قبل النظام الإيراني والخطر الذي يشكله على الولايات المتحدة والعالم على مدى السنوات الأربعين الماضية".



ونوهت إلى أن حكومة الولايات المتحدة ما زالت تطالب النظام الإيراني بالإفراج عن جميع المواطنين الأمريكيين المفقودين والمحتجزين حاليًا، بما في ذلك روبرت ليفينسون وسياماك نامازي وشيوي وانغ وآخرين.