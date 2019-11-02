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اقتصاد

ميركل تتفقد مصنع "كونتيننتال" الألماني في الهند

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:32 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تفقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت مصنعا لشركة "كونتيننتال" الألمانية لصناعة قطع غيار السيارات في العاصمة الهندية نيودلهي.

وخلال جولتها في المصنع طلب منها عاملون التقاط صورة "سيلفي" معها، وهو ما استجابت له المستشارة دون إبداء أي مخاوف من التلامس، وابتسمت إلى الكاميرا.

ويعمل بشركة "كونتيننتال" الموجودة في الهند منذ 10 أعوام أكثر من 8 آلاف موظف في 15 موقعا.

وتشمل هذه المواقع ثمانية مصانع ومركزا للتنمية التكنولوجية للأبحاث العالمية.

وكانت ميركل أكدت في وقت سابق اليوم أن هناك فرصا جيدة أمام الاقتصاد الألماني لزيادة استثماراته في الهند.

وقالت ميركل صباح اليوم خلال الاجتماع السنوي الرئيسي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية-الهندية في نيودلهي إن هناك إمكانيات جيدة للغاية بالنسبة لتعزيز انخراط الأوساط الاقتصادية الألمانية في الهند، مضيفة أن التعاون الألماني-الهندي لديه إمكانيات مستقبلية تزيد بكثير عن وضعه الحالي، خاصة في مجال تحديث البنية التحتية الهندية وتوسيع خطوط السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة.

وأشارت المستشارة إلى ضرورة زيادة التعاون أيضا في مجالات الرقمنة والابتكارات والصحة والزراعة، مؤكدة ضرورة وضع قواعد جديدة لحماية الاستثمارات، بعدما انتهى العمل بالقواعد القديمة عام 2016.

كما تحدثت ميركل عن ضرورة بدء محاولة جديدة من أجل إبرام اتفاقية لتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند، والتي تعثرت من الطرفين عام 2012، مؤكدة حرصها على انتهاج نظام تجاري تعددي غير حمائي، مشيرة إلى أن ألمانيا والهند تعتزمان دعم هذا الاتجاه سويا.

وفيما يتعلق بحماية المناخ والتكنولوجيا الابتكارية، ذكرت ميركل أن التعاون المستقبلي بين البلدين في قضايا الاستدامة سيكون أكبر مما هو عليه الحال الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن كلا البلدين شريك اقتصادي جدير بالثقة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركات الألمانية تتحفظ إزاء الاستثمار في الهند بسبب إجراءات بيروقراطية معقدة في البلد الذي يقطنه 3ر1 مليار نسمة.

وتختتم ميركل اليوم السبت زيارة استمرت يومين إلى الهند بالتركيز على التعاون الاقتصادي ووسائل النقل التي تعمل بالطاقة النظيفة.
ومن المقرر أن تزور ميركل بعد ذلك محطة للمترو تعمل بالطاقة الشمسية.
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