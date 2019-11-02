تعاون بين "المحافظة على القرآن" ومياه الشرب فى أسيوط

أعلنت جمعية المحافظة على القرآن الكريم و تنمية المجتمع في جحدم بأسيوط، عن توقيعها اتفاقية تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لخدمة المجتمع في جحدم وقرى المحافظة.



و صرح فضيلة الشيخ سلطان أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بجحدم بأن، إتفاقية التعاون الذي تم توقيعه مع شركة المياه يهدف إلى خدمة الأسر الأكثر احتياجًا وتنفيذ عدد من حملات التوعية والإرشادية عن المياه والصرف الصحي داخل نطاق الجمعية الجغرافي التنموي والمساهمة في تنمية الإنسان وتحسين أحواله المعيشة.