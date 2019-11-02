مقتل 53 جنديا فى هجوم على موقع عسكرى بمالى

ارتفع عدد قتلى "هجوم إرهابي" استهدف موقعا عسكريا في شمال شرق مالي، يوم الجمعة، إلى 53 شخصا، حسبما أفاد وزير الاتصالات يايا سانغاري اليوم السبت.



وكانت حصيلة أولية أوردت أن 35 جنديا لقوا مصرعهم يوم الجمعة في هجوم على موقع في إنديليمان، على بعد حوالي 70 كم غرب ميناكا بالقرب من الحدود مع النيجر، وفقا لما ذكره الجيش، الذي وصف الحادث بأنه هجوم إرهابي.



وأضاف أن التحقيق جار في الهجوم. وحتى الآن، لم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الاعتداء.



ومنذ عام 2015، عانى البلد الواقع غربي أفريقيا من سلسلة من الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة ما يزيد عن 500 شخص وشردت أكثر من 450 ألف آخرين.