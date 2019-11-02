تركى آل الشيخ: "أنا من جمهور الأهلى"

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، أمس الجمعة، أنه لن يعتذر لجمهور الأهلي لأنه لا يوجد بينهم اعتذارات، وذلك ردا على دعوة الجمهور لاستقباله في المطار للاعتذار وفتح صفحة جديدة.



وكتب "آل الشيخ" على صفحته على موقع "فيس بوك": "أنا من جمهور الأهلي ومبيناش اعتذارات إحنا أهل وإخوان ومحدش يفرض على الجمهور حاجة".



وفي وقت سابق، أعلن تركي آل الشيخ فتح صفحة جديدة مع الأهلي، بعد خلافات نشبت مع رئيس النادي محمود الخطيب واستمرت لأشهر.



وفي بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، اليوم السبت، أبدى آل الشيخ، الذي أعلنه الخطيب رئيسا شرفيا للنادي قبل أن يتنازل عن المنصب لاحقا، استعداده لتقديم الدعم للنادي، ورفضه لاستخدام اسمه في الإساءة للأهلي.



وقال "آل الشيخ" في منشوره: "لا أحد يزايد علي ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي. اختلفت معهم وتعرضت للسب من قلة وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرا. لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب".



وتابع المسؤول السعودي الذي شغل في وقت سابق منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم: "عندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيلا. وعندما مرض دعوت له بالشفاء. هذه أخلاق العرب وهكذا تربينا".



وختم آل الشيخ بيانه القصير قائلا: "أنا أعلن من الآن أنني داعم للكيان، ولن أسمح باستخدام اسمي في الإساءة له أو التقليل منه. وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان. أتمنى أن تفهم الرسالة جيدا. السعودية ومصر واحد في الحلوة والمرة".



وبعد أن كان آل الشيخ مقربا من مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، حيث دعمه بصفقات كبيرة، نشبت خلافات بين الطرفين أدت إلى هوة استمرت عدة أشهر.