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عالم

مقتل فلسطينى فى سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:57 ص
غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على قطاع غزة
وكالات
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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، السبت، عن مقتل شاب فلسطيني في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، بعد ساعات على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات، فجر السبت، على مواقع لحركة حماس والفصائل الأخرى في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيين.

وقالت مصادر طبية في قطاع غزة في بيان: "أصيب ثلاثة مواطنين بجروح بين خطيرة ومتوسطة، ونقلوا إلى مستشفى ناصر بخانيونس" جنوب القطاع.

وقال شهود عيان إن المصابين الثلاثة أصيبوا إثر غارة جوية استهدفت موقع تدريب عسكري لحماس غربي خانيونس.

وكان دوي الانفجارات مسموعا في كل أنحاء قطاع غزة.

وأعلنت الشرطة والجيش في إسرائيل مساء الجمعة، أن عشرة صواريخ أطلقت من قطاع غزة أصاب أحدها منزلا جنوبي إسرائيل، من دون سقوط جرحى.

وتعد هذه الليلة الثانية على التوالي التي تُطلق فيها صواريخ من القطاع على الأراضي الإسرائيلية، علما أن آخر صاروخ أطلق في 12 سبتمبر الماضي.

وفي أغسطس الماضي، أطلقت الفصائل الفلسطينية صواريخ عدة من غزة تلاها رد إسرائيلي، وكذلك اشتباكات على طول الحدود الفاصلة من قطاع غزة، الأمر الذي أثار مخاوف من تصعيد بين حماس وإسرائيل.
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