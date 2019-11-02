ترامب يقترح التوقيع على اتفاق تجارى مع الصين

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، احتمال توقيعه على اتفاق التجارة الذي طال انتظاره مع الصين في ولاية أيوا الزراعية التي تضررت بشدة من التعريفات الجمركية في حرب تجارية استمرت قرابة 16 شهرًا بين أكبر اقتصادين في العالم.



وقال ترامب، إن المفاوضات بشأن "المرحلة الأولى" من الاتفاق تسير بشكل جيد، وأبدى أمله بالتوقيع على الاتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مكان بالولايات المتحدة عندما ينتهي العمل بشأن الاتفاق.



وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض: "نناقش مكانين مختلفين، يمكن أن يكون حتى في أيوا، نناقش الأماكن ولكن أود إبرام الاتفاقات أولًا".



وكان من المتوقع أن يوقع ترامب وشي على الاتفاق في اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سانتياجو بتشيلي يومي 16 و17 نوفمبر ولكن تلك الخطط تداعيت يوم الأربعاء عندما سحبت تشيلي استضافتها للاجتماع.



وأوضح ترامب إنه سوف يفضل التوقيع على الاتفاق في الولايات المتحدة، وعندما سئل عما إذا كان شي سيفعل ذلك أيضًا قال ترامب: " سيفعل ذلك أيضًا"، مضيفًا أن أيوا ستكون مكانًا مناسبًا وهي ولاية رئيسية في انتخابات الرئاسة 2020، موكدًا "نفكر في أيوا هل تعرفون لماذا لأنه سيكون أكبر وسام في التاريخ للمزارعين، ولذلك ففي رأيي أن أيوا تبدو منطقية أحب، أيوا إنها أحد الاحتمالات".