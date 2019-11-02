ترامب يكلف "تشاد وولف" بأعمال وزير الأمن الداخلى

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "تشاد وولف" سيصبح قائما بأعمال وزير الأمن الداخلي.



وشهدت وزارة الأمن الداخلي استقالة عدة شخصيات في الأشهر الأخيرة ما أدى إلى تقلص الصفوف القيادية بالوزارة.



وأدى ذلك إلى ترك ترامب بلا شخصية مؤكدة تخلف كيفين ماكالينان القائم بأعمال الوزير والذي أعلن استقالته الشهر الماضي.



وقال ترامب عندما سأله الصحفيون في البيت الأبيض يوم الجمعة عما إذا كان وولف سيصبح وزير الأمن الداخلي المقبل "كلفت رجلا جيدا جدا يحظى باحترام كبير وهو يباشر العمل الآن. سنرى إلى أين تسير الأمور".



وقال هوجان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض إن ماكالينان سيتقاعد بعد 11 نوفمبر وسيتولى وولف بعد ذلك المنصب.



وسيتولى وولف الوزارة في الوقت الذي يواصل فيه ترامب حملته على الهجرة خلال فترة الإعداد لانتخابات 2020.



ويلعب وزير الأمن الداخلي دورا حاسما وملموسا في تنفيذ أجندة ترامب.



وكان وولف أحد كبار مساعدي الوزير السابق كيرستشن نيلسن ولكنه لم يكن له دور بارز خلال فترة وجوده بالإدارة.



وقال الديمقراطي بيني تومسون رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب في بيان إن تعيين "شخص ليس لديه الخبرة اللازمة يشير فقط إلى الخلل الذي تعاني منه وزارة الأمن الداخلي منذ الأيام الأولى لإدارة ترامب".