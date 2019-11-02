الأمم المتحدة: تضرر 35 ألف شخص بسبب الفيضانات فى نيجيريا

ذكر متحدث باسم الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن نحو 35 ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات في منطقة منكوبة بالصراع شمال شرقي نيجيريا وأن أكثر من نصفهم نزحوا عن ديارهم.



وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "زملائنا العاملين في المجال الإنساني أخبرونا بأن أكثر من 35 ألف شخص تضرروا - مع نزوح 19 ألف شخص - جراء أسوأ فيضانات حدثت في غضون سبع سنوات في ولاية أداماوا شمال شرقي نيجيريا".



وأشار إلى أن، الحكومة النيجيرية تقود عملية الاستجابة للمساعدات وتوفر المأوى للمحتاجين، فيما تساعد الأمم المتحدة وشركاؤها من خلال توفير المياه، ولوازم النظافة الصحية، والأدوية الأساسية، وغيرها من الإمدادات.



وذكر المتحدث أن أداماوا هي أحد أكثر الولايات تضررا من الصراع المستمر منذ عقد من الزمان في شمال شرق نيجيريا، ولا يزال هناك حوالي 7.1 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات عاجلة.



وقال في مؤتمر صحفي دوري إن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 بالنسبة لنيجيريا تسعى إلى جمع 848 مليون دولار أمريكي لمساعدة 6.2 مليون شخص، ولكن لم يتم تمويل سوى 59% منها فحسب.



وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 27 ألف شخص لقوا مصرعهم وتعرضت الآلاف من النساء والفتيات للاختطاف منذ بدء الصراع في عام 2009، ونزح حوالي 1.8 مليون نيجيري عن ديارهم وتشردوا داخليا، وغالبيتهم في ولاية بورنو إلى الشمال من أداماوا.