أسعار النفط.. "برنت" بـ61.69 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط فى بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت، وذلك بدعم من الأوضاع الإيجابية في التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسط الاستعداد لتوقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، وهو الأمر الذي من شأنه تهدئة مخاوف التباطؤ الاقتصادي، وبالتبعية تعزيز الطلب على النفط.



وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بداية جلسة التداول 61.69 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 56.20 دولار للبرميل.



ووفقًا لبيانات شركة "بيكر هيوز"، تراجع نشاط التنقيب عن منصات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم.



وأوضحت بعض التقرير الاقتصادية، أنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط تتعرض لضغوط في العامين الجاري والقادم، وأن سعر "برنت" سيبلغ في المتوسط 64.16 دولار للبرميل في 2019، و62.38 دولار للبرميل في العام القادم.