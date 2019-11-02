تعرف على أوقات وأماكن فصل التيار الكهربى عن المحلة وطنطا

أعلن قطاع كهرباء شرق الغربية، أنه سيقوم بفصل التيار الكهربائي من محطة محولات غرب المحلة، اليوم السبت، وغدًا الأحد، من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 2 عصرا، وذلك لتأمين عمل شد الموصلات جهد 220 ك.ف.



وقال المهندس أشرف الحسيني، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، إن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي بمدينة المحلة تشمل، شارع نعمان الأعصر، والمركز الطبي، والمخبز الآلى، وطريق الجابرية، ومنطقة السكة الوسطى، وسوق اللبن، ومجلس المدينة، ومنطقة الزراعة، وطريق دمرو، وطريق ديرب، ومنطقة سيدى خلف، ومنطقة العيسوي، وشارع الحنفي، وشارع العباسي القديم، والمبرة، والسنترال 1، 2، وحي أول المحلة، ومجمع الأحوال المدنية، ومنطقة زكريا، وشارع جلال الدين، وشارع المعهد الديني، وقسم ثالث المحلة، والمنطقة الصناعية، ومنطقة المنسوب، وبرهام، وأبودراع، وسوق الجملة، وعزبة خضر، وأبوزهرة، والقاضي، والإمام، ومنطقة إخوان خليل، المنشية، وجسر الجمهورية، ومركز الكبد، ومستشفى الصدر، ومستشفى الحميات.



وأضاف أنه في خطوط الريف تشمل "الدواخلية، ونمرة البصل، والسجاعية، وصفط تراب، وسندسيس، وعياش، وديرب هاشم، وبلقينا، والهياتم، والجابرية، والبنوان، وتنقية المياه 1، 2، وسامول، والمعتمدية، ودنوشر".



وقالت المهندسة أماني هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، إنه سيتم فصل التيار الكهربي عن سيكشن (1، 2) بمحطة محولات شرق طنطا اليوم السبت أيضا من الساعة 5:30 صباحًا وحتى الساعة 8:00 صباحا، وذلك لنقل كابلات مغذيات خروج السكشن من الخلايا إلى الكومباكتات.



ولفتت إلى أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي بطنطا هى، أول شارع البحر، ومنطقة الأثرية، وحلقة القطن، وسوق الفسيخ، وعمارات الأوقاف، وجرين هاوس، وسوق ناصر، وشارع صبري.