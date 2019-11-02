السبت 02 نوفمبر 2019 الموافق 05 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

مصر

اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس لـ"صحة المرأة"

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:51 ص
جريدة الدستور
سارة سعودى
طباعة
أعلن المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الصحة ستطلق اليوم السبت المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية لدعم "صحة المرأة"؛ للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية، والتي تستهدف في هذه المرحلة ١١ محافظة.

وقال مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، في تصريح لـ"الدستور"، إنه تم الانتهاء من جميع تجهيزات إطلاق المبادرة الرئاسية فى الوحدات الصحية، من حيث الكواشف والأجهزة الطبية اللازمة للفحص.

وأوضح أنه تم تدريب كل الأطقم الطبية المشاركة في المبادرة، على إجراءات الفحص واكتشاف سرطان الثدي والأمراض غير السارية لدى السيدات؛ لافتًا إلى أن كل فريق بالمبادرة يضم 4 أفراد من الأطباء والتمريض، جميعهم من السيدات.

وأعلن عن تحويل مبادرة فحص السيدات من سرطان الثدي والأمراض غير السارية "السمنة - الضغط - السكر"، لبرنامج دائم ومتكامل لفحص كل السيدات ممن يزيد أعمارهم عن 18 عامًا، بشكل مستمر وغير محدد بمدة، وسيتم اتخاذ محافظة الإسكندرية مركزا إقليمي لها.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستظل مستمرة دون انقطاع لفحص جميع السيدات، فى حين يتم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة 1 نوفمبر المقبل فى 11 محافظة تشمل؛ "شمال سيناء - البحر الأحمر - القاهرة - الإسماعيلية - السويس - كفر الشيخ - المنوفية - بنى سويف - سوهاج - الأقصر - أسوان".

وأضاف مستشار وزيرة الصحة، أن السيدات التي سيتم فحصهن في حال عدم إصابتهن بسرطان الثدي سيتم إعطاؤهن موعدًا للكشف الدورى بعد 6 أشهر أو عام وفقًا لحالة السيدات، للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، فى حين سيتم تحويل الحالات المصابة لمراكز الفحص والعلاج لإجراء الفحوصات المتقدمة والحصول على العلاج.

وأكد أن الهدف من تحويل المبادرة الرئاسية لبرنامج دائم، اكتشاف أي حالات فى المراحل الأولى لها وعلاجها بشكل سريع لزيادة نسبة شفاء السيدات، واعتباره برنامج متكامل لدعم صحة المرأة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم صحة المرأة قدمت خدمات الفحص والتوعية بالمجان لأكثر من ٢.٢ مليون امرأة منذ انطلاقها مطلع يوليو الماضي في محافظات المرحلة الأولى التي تشمل 9 محافظات، لافتة إلى أنه يتم تحويل جميع الحالات المصابة لمراكز العلاج لإجراء الفحوصات المتقدمة بعد الفحص المبدئي.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف ٢٨ مليون امرأة من سن ١٨ سنة فأكثر، مما سيكون له أثر إيجابي على الأجيال القادمة، حيث تعد المرأة أساس الأسرة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

5 أسباب دفعت "النقد الدولى" للإشادة بالاقتصاد المصرى

منذ يوم

رسالة قاسية من هانى شاكر إلى محمد رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لقانون الخدمة المدنية

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. حركة التنقلات الكاملة لقيادات البترول

ads

الصور

image description

محمد منير يبدع في افتتاح مهرجان الموسيقي العربية (صور)

image description

تكريم 12 شخصية في مهرجان الموسيقى العربية

image description

مران الأهلي في الإمارات

image description

افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا

image description

محمد منير يُشعل أجواء الأوبرا بمهرجان الموسيقى العربية

الأكثر قراءة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد دكتور جامعة طنطا

بالأسماء.. حركة التنقلات الكاملة لقيادات البترول

جامعة طنطا تصدر بيانًًا حول واقعتى الإيحاءات الجنسية والسجائر

تفاصيل جديدة فى مشادة طالبة وعميد "حقوق طنطا" (فيديو)

أيام زمان

رضا عبد العال يروى تفاصيل المسلسل الذى جسد قصة حياته

غضب أحمد رمزي من يوسف شاهين بسبب "الشريف".. تعرّف على القصة

«إحداهن تسببت في حريق».. أغرب حكايات أغنيات حكيم

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

نجم الساعة

أسعار إطارات السيارات اليوم.. "ميشلان" بـ600 جنيه

الصحة

الأطباء يخفقون في مناقشة تكاليف الاختبارات الجينية للسرطان

أعراض ومشاكل النوم مع سن اليأس

أطعمة تساعد على التخلص من الوزن الزائد

دراسة: بكتيريا الأمعاء تسبب بدانة الأطفال

الرئيس نيوز

توقيع "اتفاق الرياض" بين حكومة اليمن والانتقالي الجنوبي.. الثلاثاء

نور الشربيني بطلة العالم للإسكواش للمرة الرابعة في تاريخها

المشير طنطاوي يحضر حفل «الكينج» في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

فاروق حسني: والدتي أدركت موهبتي منذ صغري

منوعات

سنغافورة: العثور على الثعبان الأعمى المخطط المختفي بعد 172 عاما

البرتغال تتعهد بتعميق التعاون مع إسبانيا بشأن الأنهار المشتركة

رجل طفولي لا يستطيع الزواج وهو في الثلاثين من عمره

إبراهيم فايق ينضم للقنوات الرياضية بـ"المتحدة للخدمات الإعلامية"

كشكول

قرار عاجل من تعليم دمياط بشأن صفحات "الفيس بوك"

رئيس جامعة طنطا يحيل واقعة طالبة الحقوق للتحقيق

مؤرخ يكشف خطأ في كتاب تاريخ أولى ثانوي.. والتعليم ترد

الجيزة تكرم طلاب التعليم الفنى المبتكرين وتشترك باختراعاتهم في مسابقة " نواه"

إسلام سياسي

باحث إسلامي: تعيين زعيم جديد لداعش يزيد من الانشقاقات

ماذا ستفعل أمريكا مع زعيم تنظيم داعش الجديد؟

لماذا غضب الشارع الأمريكي من واشنطن بوست بعد مقتل البغدادي؟ - فيديو

لجان الإخوان الإلكترونية تتداول شائعات ضد أبطال فيلم "الممر"


زيت وسكر

 خبير أوروبي ينصح الأطباء بـ”عدم الاستسهال” بوصف أدوية تُعالج الآلام فقط

دورة لباحثى القمح حول الاستخدام الأمثل للبرامج الإحصائية الحديثة

الإجراءات الوقائية عند استخدام المبيدات

للحمايةمن هشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم .. تناول “قشر الموز”

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «٤»
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
بسنت حسن
صانعو القبح
ماجد حبته
بيانات برلمانية للهَبْد فقط!
المزيد

الثقافة

"تاريخ وواقع الرواية الإفريقية".. ندوة بمعرض الشارقة الدولى للكتاب

مسيرة الأديب يوسف إدريس بـ"ثقافة القليوبية"

قصر ثقافة طنطا يناقش "دراويش فى محرابها"

"كوكيتا الإطار" بمكتبة مصر الجديدة 13 نوفمبر

صفحتنا ع الفيس بوك