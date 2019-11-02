"الصحة": توافر أمصال الحصبة وشلل الأطفال بالوحدات الصحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها ستقوم بضخ كميات كبيرة من الطعوم الإجبارية المتمثلة في طعوم ضد الحصبة والجدري وشلل الأطفال والغدة النكافية وغيرها من الطعوم الإجبارية بالوحدات الصحية لتوفيرها فى جميع المحافظات.



وقالت الوزارة، إن التطعيمات الإجبارية متوفرة حاليًا وأن لدينا احتياطي استراتيجي منها يتراوح من 3 إلى 6 شهور في بعض الطعوم، وطالب جميع الأمهات بالحرص على التطعيمات الإجبارية بالوحدات الصحية لوقاية أطفالهم من الأمراض الوبائية.



وأوضحت أن الطعوم الإجبارية مرتبطة بأعمار الأطفال وتأخذ من سن يوم إلى 6 سنوات، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تشرف على كافة الطعوم التي يتم استخدامها في مصر.