أول تعليق من شريف منير على اتهام ابنته للشيخ الشعراوى بـ"المتطرف"

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وصف "أسما" ابنة الفنان شريف منير، للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ "المتطرف"، مما أثار غضب الجمهور.



وتعرضت "أسما" لهجوم شرس من رواد السوشيال ميديا بعد إساءتها للشيخ الشعراوي، مما جعل والدها الفنان شريف منير، يخرج عن صمته ليعتذر للجمهور عن ما قالته ابنته.



وحاول شريف منير الدفاع عن ابنته "أسما" بعد وصفها الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف"، مؤكدًا أن ابنته لم تقصد الإساءة للعلامة الراحل الذي يعد أحد أهم المشايخ الذين أنجبتهم مصر عبر تاريخها.



وقال الفنان شريف منير، في بيان له، إن ما حدث من ابنته "أسما" هي زلة لسان ولم تقصد أي إهانة حيث خانها التعبير، فقط، وذلك يرجع كون تعليمها باللغة الإنجليزية ولا تجيد التعبير باللغة العربية، لافتًا إلى أن الشيخ الشعراوي، رجل جليل ذو قامة وقيمة عظيمة لا ينكرها أحد.



وأوضح أن ابنته "أسما" كانت تقصد أن تقول إنها تحاول أن تتمكن من فهم كلمات الشيخ الشعراوي، وقد أرادت أن توضح ذلك إلا أن التعبير خانها.



كانت أسما شريف منير، وجهت سؤالا لمتابعيها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول ما إذا ما كانوا يعرفون شيخًا معتدلاً يمكنها متابعته، قائلة: "صباح الخير، عايزة آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".



وقدم لها بعض المتابعين نصائح بمتابعة دروس الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن، لترد قائلة: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه، ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلا ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت".



يذكر أن الفنان شريف منير، وابنته اسما، يقدمان برنامج فني اجتماعي يحمل اسم "أنا وبنتي" ويعرض عبر شاشة "onE"، ويتناول البرنامج موضوعات تخص بعض الأسرة ويستضيف في كل حلقة بعض نجوم الفن والمشاهير.