اليوم.. إعادة محاكمة 6 متهمين فى أحداث فض اعتصام النهضة

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، برئاسة معتز خفاجى، اليوم السبت، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



وكانت قد عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، متهم بالسجن المؤبد وعاقبة 52 متهما آخرين بالمشدد 15 عاما ومتهما بالسجن 3 أعوام وبراءة 10 آخرين فى إعادة إجراءات محاكمة 66 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".



وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.