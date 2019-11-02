حظك اليوم.. برج الدلو السبت 2 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 2 نوفمبر، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: يبدأ عطارد بالتراجع في برج العقرب ويبطئ النمط قليلًا ويجعلك تراوح مكانك بعض الشيء، فلا تقدم على أي مغامرة مهنية، الوضع الحالي في غير مصلحتك.



عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن مكاسب عبر بعض الشراكات حتى العاطفية منها، تلمس دعمًا ومساعدة، ولن تشعر بالوحدة.



صحيًا: تدرك أهمية الوضع الصحي السليم، فتقرر وضع برنامج تطبقه بحذافيره تفاديًا لمشاكل صحية يمكن أن تتعرض لها في المستقبل.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

