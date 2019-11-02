حظك اليوم.. برج الجدى السبت 2 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 2 نوفمبر، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: تتوجه هذا اليوم إلى الاستثمارات والعمليات المالية، ولو أن الظرف يطلب إليك التروي والاستناد إلى حسابات مدروسة، لا الذهاب نحو المغامرات بطريقة طائشة.



عاطفيًا: إذا واجهتك صعوبات فيجب أن تتعامل معها بروية، وأن تبتعد عن أجواء النزاعات، وخصوصًا إذا اضطررت إلى تقديم الكثير من التنازلات.



صحيًا: خفت جميع الضغوط عليك، لكن يجب أن تساهم في إعادة النشاط والحيوية إلى صحتك إذا كنت تشعر بالإرهاق نتيجة الضغوط الماضية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

