حظك اليوم.. برج القوس السبت 2 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 2 نوفمبر، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: تدعمك الصداقات فتمارس جاذبية على الجميع وتحتفل بمناسبات، أما إذا اخترت الوحدة فقد يأتي خيارك حرًا على الرغم من كل العروض التي تتلقاها.



عاطفيًا: حاول أن ترى الأمور على حقيقتها، تحتل منزلة محترمة لدى الشريك ويبدو أنه راض عنك تمامًا، يمكنك أن ترتاج وتكون مطمئن البال.



صحيًا: وضعك الصحي من أحسن إلى أحسن، وأنت تلاحظ ذلك، والسبب أنك تتبع نظامًا عذائيًا متوازيًا يوفر لك الاستقرار والراحة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.