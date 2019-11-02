ضبط عاطل أثناء سرقة دراجة بخارية فى الدقهلية

تمكن عدد من أهالي عزبة المأمورية التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، من ضبط عاطل أثناء سرقته دراجة بخارية وقاموا بضربه قبل تسليمه للشرطة.



وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية من أهالى عزبة المامورية التابعة للمركز بضبط شخص أثناء قيامه بسرقة دراجة بخارية من أمام أحد المنازل.



و بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام واجد أبو العطا فراج إسماعيل ٥٢ سنة فلاح ومقيم عزبة العانوس التابعة لمركز ميت سلسيل بزيارة أحد أصدقائه بالعزبة فوجئ بقيام شخص بالشروع فى سرقة دراجته البخارية رقم د ص س ٩٦٥٨ أثناء تواجدها أسفل منزل صديقه وقام بمساعدة الأهالى بضبطه وتبين أنه يدعى أحمد جمعة ١٩ سنة عاطل ومقيم بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر.



وقام الأهالي بضربه ما أدى الى إصابته بكدمة أسفل العين اليمنى وجرى تسليمه للشرطة فور وصولهم وبمواجهته اعترف بما نسب إليه ولم يحدد محدث إصابته.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٧٨٤٩ جنح مركز شرطة الجمالية لسنة ٢٠١٩ وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.