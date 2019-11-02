١٤٠مخالفة تموينية بحملات مكثفة فى الإسكندرية

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، في بيان لها عن ضبط 140 مخالفة تموينية، في حملات مكثفة، بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين بتشديد الرقابة وضبط الأسواق.



وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة، بتحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر توقف لمخابز بلدية عن العمل دون إذن مسبق من التموين، و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية، ومحضرين عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبزين بلدى، وتحرير محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد.



وقامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة خالد عبد الفتاح، تحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر عدم نظافة أدوات العجين لأحد المخابز، محضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، محضرين عدم الاحتفاط بمبزان حساس لمخبزين بلدى، محضر عدم الإعلان عن أسعار اللحوم المجمدة بالاسواق، 4 محاضر استخدام مطبوعات في تغليف سلع غذائية، محضر عدم إعلان عن مخزن أمام محل، محضر توقف بدال تموينى عن العمل دون إذن مسبق من التموين.



بينما قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة مرتضى أحمد مدير الإدارة بتحرير 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 7 محاضر توقف مخابز بلدية عن العمل بجون اذن ميبق من التموين، 4 محاضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية، 4 محاضر عدم الاحتفاظ بسحل التفتيش لمخابز بلدية، 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية، 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية، محضرين عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق.



في حين قامت إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون مدير الإدارة، تحرير 3 محاضر استيلاء على المال العام، تحرير 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر توقف مخبز بلدى عن العمل دون إذن مسبق من التموين، محضرين عدم وجود ميزان حساس لمخبزين، محضر إثبات مبيعات وهمية لاحد المخابز، محضر تعديل السجل التجارى دون إذن مسبق من التموين، 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، محضر بيع سجائر بسعر أزيد، محضر لمستودع سولار لعدم الجدية في التطوير.



وحررت إدارة تموين شرق برئاسة عبد الرازق الطيب مدير الإدارة 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة، محضرين إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية، 4 محاضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية، محضرين عدم وجود سجلات التفتيش لمخابز بلدية، 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضر إدارة وتشغيل ثلاجة مواد غذائية بدون ترخيص، محضر توقف محطة مواد بترولية دون إذن مسبق من التموين، محضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر ازيد وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.