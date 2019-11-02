كيف تحمى نفسك وأسرتك من الأمراض خلال التقلبات الجوية؟

تشهد مصر هذه الفترة حالة من التقلبات الجوية يظهر فيها مدى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وانخفاضها سريعًا، مع احتمالية سقوط الأمطار بكثافة والسيول على عدد من المناطق بمختلف الجمهورية.



وفي هذا التقرير نرصد عدد من النصائح الهامة التي تحمي بها نفسك وأسرتك من التقلبات الجوية.



- ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية في حالة وجود رياح وأتربة.

- قم بالمجهود والحركة باستمرار وابتعد عن الخمول والكسل.

- لا تخلع ملابسك أن كان جسمك به عرق، انتظر حتى يهدأ جسمك.

- تناول مشروبات الشتاء الدافئة والمفيدة كالزنجبيل والليمون المغلي.

- غلق نوافذ المنزل جيدا للحماية من الأتربة والأمطار.

- تأجيل السفر غير الضروري أثناء المطر.

- يجب على مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية المكوث في المنزل.

- ارتداء الملابس القطنية الجيدة.

- متابعة النشرة الجوية وبيانات الأرصاد باستمرار.

- أخذ التطعيمات الوقائية ضد الأنفلونزا وغيرها من الأمراض.

- تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة باستمرار.

- لا تخرج في الهواء الطلق ورأسك مبتل.

- المحافظة على تغطية الرأس والرقبة جيدا.

- امتلاك مناديل الجيب باستمرار.

- تجنب المصافحة والتقبيل ما أمكن.

- المحافظة على غسل اليدين بماء دافئ باستمرار.