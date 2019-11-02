"ورد مسموم" يحصد الجائزة الـ17 من المغرب

فاز فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد فوزي صالح، بالجائزة رقم ١٧، كأفضل فيلم من المهرجان الدولي للسينما والأدب في مدينة أسفي المغربية.



الفيلم يتتبع حياة "تحية" عاملة نظافة مراحيض، لم تترك لها الدنيا شيئا سوى أخيها "صقر" عامل المدابغ، الذي تعيش لأجله وتفني حياتها في خدمته، تنقلب حياتها رأسا على عقب حينما تعلم أنه يحاول البحث عن فرصة للخروج من جحيم المدابغ، وهو ما ترفضه تحية فتحاول عرقلته بشتى الطرق وتقرر القيام بأي فعل لإبقائه بجانبها.



يذكر أنه تم عرض الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية، وحصل على ١٦ جائزة من قبل، أهمها ٣ جوائز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة أفضل فيلم عربي، جائزة لجنة التحكيم للإسهام الفني، جائزة الأمم المتحدة لشئون السكان(UNFPA)، كما حصد جائزة الجمهور لأفضل فيلم أجنبي من مهرجان ديوراما الدولي للأفلام في الهند، كما استقرت لجنة اختيار الفيلم المصري المشارك في الأوسكار، والمشكلة من قبل نقابة السينمائيين على اختياره لتمثيل مصر في المنافسة على جائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبي بأغلبية الأصوات، سبتمبر الماضي.



"ورد مسموم" من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وبطولة محمود حميدة، ومريهان مجدي، وصفاء الطوخي، وإبراهيم النجاري، وكوكي.