فعاليات اليوم الأول لورش الملتقى الثقافى للمحافظات الحدودية (صور)

رصدت 'الدستور' 10 صور لفعاليات اليوم الأول، لانطلاق ورش الملتقى الثقافي الثاني لشباب الحدود بقصر ثقافة أسوان، مساء اليوم.



تتضمن فاعليات الورش ورشة حرف بيئية "خيامية" تدريب أشرف عماد إبراهيم، ورشة حرف بيئية "الطرق على النحاس" تدريب جلال عبدالخالق، وورشة حرف بيئية "مشغولات جلدية" تدريب الدكتور ماجد حماد، وورشة دراما مسرح" للمخرج شاذلي فرح، ورشة أدبية تدريب الشاعرة "علية طلحة".



يشارك في الملتقى الثقافي الثاني لشباب الحدود حوالي 75 شابًا وفتاة من المحافظات الحدودية المختلفة وهي: "مرسى مطروح، وحلايب وشلاتين، وجنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان، والوادي الجديد"، تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 31 سنة.