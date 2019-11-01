المخرج شاذلى فرح يشارك فى التدريب المسرحى لشباب المحافظات الحدودية

شارك المخرج شاذلي فرح، في تدريب الشباب والفتيات المشاركين بورشة 'دراما المسرح' في ملتقى الثقافي الثاني لشباب الحدود بقصر ثقافة أسوان، مساء اليوم، على بعض المشاهد الدرامية.



وشارك العديد من الفتيات من المحافظات الحدودية المختلفة، والتى من أبرزها الوادي الجديد، وشمال وجنوب سيناء، بهدف اكتساب الخبرات التي تؤهلهم للتمثيل.



ويأتي تنظيم الورشة في إطار فعاليات الملتقى الثقافى الثانى لشباب الحدود، الذي انطلقت، مساء اليوم، بقصر ثقافة أسوان، ويستمر حتى 8 نوفمبر الجاري.



ويشارك فى الملتقى الثقافي الثاني لشباب الحدود حوالي 75 شابًا وفتاة، من المحافظات الحدودية المختلفة وهى: مرسى مطروح، حلايب وشلاتين، وجنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان، الوادى الجديد، تتراوح أعمارهم مابين 18 إلى 31 سنه.