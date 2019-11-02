ماذا قال أسطورة المصارعة هوجان عن موسم الرياض؟

أعرب أسطورة مصارعة المحترفين هولك هوجان، عن استمتاعه بموسم الرياض، قائلًا:"نقضي وقتًا ممتعًا، أشعر وكأنني ولدت من جديد وكأنه يومي الأول في المصارعة".وأضاف "هوجان" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"كل محبي هولك في الخارج متحمسون والطاقة كبيرة جدًا، ستكون الليلة مشوقة ومجنونة، وفريقي مجانين هولك سيفوز".وعن سر محافظته على لياقته في هذه السن، قال هوجان:"أتناول طعامًا جيدًا وأكون خلال رياضة المصارعة وسط الشباب الصغير والشابات الصغيرات، وهؤلاء يجعلوني أشعر بأني مازالت شابًا".وأشار إلى أن الرياضيين الآن أسرع وأرشق، لأنهم يحافظون على لياقتهم ويهتمون بطعامهم، وأنظمتهم الغذائية، ولا يشربون بعد التمرين إلا الماء، في حين أنه كان يشرب قديمًا "البيرة".