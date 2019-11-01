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فن

محمد منير يبدع في افتتاح مهرجان الموسيقي العربية (صور)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:34 م
جريدة الدستور
تصوير محمود عبد الناصر
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كرمت وزير الثقافة، مجموعة من الشخصيات التي ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربى، بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير، وعلى رأسهم "الكينج" محمد منير، والشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة "كريم العراقي"، والموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، والباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدى زايد.

وأحيا "الكينج" محمد منير، حفل بالمهرجان، وقدم باقة من ألمع أغانيه التي يعشقها الجمهور، الذي تفاعل معه بشكل كبير.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتضم 37 حفلا غنائيا بمشاركة 92 فنانا من 7 دول عربية هي مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان.
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