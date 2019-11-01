سفير السعودية لدى اليمن: اتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي

أعلن سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



وقال السفير السعودي - في سلسلة تغريدات على موقع تويتر أوردتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - إن مراسم توقيع اتفاق الرياض، ستجري الثلاثاء المقبل، بقيادة الأمير محمد بن سلمان، وحضور ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، والرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.



وثمن آل جابر، دور الرئيس هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي "في التوصل لاتفاق الرياض وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية".



وفي الأسبوع الماضي، نقلت تقارير صحيفة عن مصادر سعودية مطلعة، أن الاتفاق ينص على تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيرا، مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما ينص على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن، لتفعيل مؤسسات الدولة كافة.



ويتضمن اتفاق الرياض أيضا إعادة ترتيبات للقوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، على أن يشرف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، على لجنة مشتركة لتنفيذه.