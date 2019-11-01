"صحة القليوبية" تبحث التعاقدات مع التأمين الصحى

عقد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعًا مع الدكتور جمال حجاج، مدير عام التأمين الصحي بالقليوبية، بحضور لفيف مناقشة شأن تجديد تعاقد التأمين الصحي مع المستشفيات العلاجية، والأسعار الجديدة.



وأكد الدكتور "الطباخ"، أنه تم مناقشة كيفية تذليل العقبات أمام المتأخرات المالية بين المستشفيات والتأمين وذلك للخدمات التابعة للتأمين الصحي، والعمل على تخصيص مسئول مالي بمديرية الصحة لإنهاء المتأخرات وصرف الجديد أولًا بأول.



وأوضح "الطباخ"، في تصريحات صحفية، أنه تم التأكيد على الخطة الموضوعة للمستشفيات لمواجهة السيول والأمطار والطوارئ، وبداية تنفيذ رفع كفاءة الأقسام بالمستشفيات عن طريق التعاقد مع أطباء استشاريين من حملة الدكتوراة والزمالة المصرية لتدريب الأطباء في المجالات الطبية المتخصصة، مثل المناظير، وجراحة القلب والصدر، وجراحة المخ والأعصاب، وغيرها.