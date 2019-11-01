الجمعة 01 نوفمبر 2019 الموافق 04 ربيع الأول 1441
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افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:14 م
تصوير:هادي كرم
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