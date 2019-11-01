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منوعات

رجل طفولي لا يستطيع الزواج وهو في الثلاثين من عمره

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:06 م
جريدة الدستور
وكالات
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عادة ما يعتبر الظهور بمظهر شاب أمر يحسد عليه المرء، ولكن مظهر هذا الرجل الطفولي بات أمرًا يقض مضجعه إذ أنه لا يستطيع الزواج لأن الجميع يعتبرونه طفلًا.
بدأت متاعب تشو شنغكاي (34 عامًا) من منطقة ريفية في مدينة شيانتاو الصينية، في عمر السادسة عندما أصيب رأسه بحجر بينما كان يلعب مع أقرانه من الأطفال، حيث أدى إلى إصابته بجلطة دماغية تمت إزالتها بعملية جراحية حينئذ.
وبعد العملية تعافى الطفل وتابع حياته بشكل طبيعي لبضع سنوات. إلا أن والداه لاحظا بأن نموه بطيء جدًا مقارنة بالأطفال الآخرين.
وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين بأن الغدة النخامية للصبي قد تضررت، مما أثر على نموه البدني. ولسوء الحظ بعد مضي عقدين من الزمن، ما زال تشو يشبه طفلًا صغيرًا، ولم ينمو أي شعر في وجهه، وبقي صوته كما كان في سن طفولته.
قال تشو متحدثًا عن معاناته: "على الرغم من أنني أبلغ من العمر 34 عامًا، فإن وظائف جسدي هي نفسها عندما كنت طفلًا صغيرًا. أنا لست شخصًا بالغًا، لذا لا يمكنني الزواج".
لا يوجد ما يستطيع تشو شنجكاي فعله حيال حالته، ولا يبدو أن الأطباء قادرين على تقديم المساعدة له، لكنه لا يزال متفائلًا، وهو يعمل الآن في صالون حلاقة افتتحه لحسابه الخاص، بحسب ما ورد في موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني.
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