واشنطن: نتابع التغييرات في قيادة "داعش"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتابع التغييرات في قيادة تنظيم "داعش" بعد مقتل أبو بكر البغدادي، وتعمل على معرفة دور القائد الجديد للتنظيم ومن أين جاء.



وقال منسق شؤون محاربة الإرهاب في الخارجية الأمريكية، نثان سيلز، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الجمعة: "كلما كان هناك تغيير في قيادة التنظيم الإرهابي، نريد أن نتأكد من أن لدينا آخر المعلومات التي نحتاجها للتصدي للخطر".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كتب في تغريدة له على "تويتر" أن لـ "داعش زعيما جديدا ونحن نعرف بالتأكيد من هو!".



وكان التنظيم أكد مقتل أبو بكر البغدادي في تسجيل صوتي نشره، أمس الخميس، وأعلن عن تولي المدعو أبو ابراهيم الهاشمي القريشي قيادة التنظيم.