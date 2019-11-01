"فوسون الصينية" تعتزم شراء العلامة التجارية "توماس كوك" بـ14 مليون دولار

أعلنت شركة "فوسون جروب" الصينية أحد المساهمين في شركة السياحة البريطانية المفلسة "توماس كوك جروب" موافقتها على شراء العلامة التجارية الرئيسية للشركة البريطانية وغيرها من العلامات التجارية الخاصة بها مقابل 11 مليون جنيه إسترليني (14 مليون دولار)، في مساعي الشركة الصينية لإنشاء شركة للسياحة عبر الإنترنت.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن "فوسون جروب" المملوكة للملياردير الصيني جوو جوانجشانج ستحصل على شعار "توماس كوك" و"كاسا كوك" و"كوكس كلوب" والتطبيقات الخاصة بالمجموعة البريطانية واسماء نطاقاتها على الإنترنت وعناوينها على صفحات التواصل الاجتماعي.



وذكرت الشركة الصينية في بيان إن الاستحواذ على هذه الأصول الخاصة بالمجموعة البريطاني سيتيح لشركة "فوسون توريزم" توسيع نشاطها السياحي والاستفادة من النمو القوي لحركة السياحة الصينية إلى الخارج، إلى جانب توسيع قاعدة الاختيارات التي يمكن تقديمها لعملائها.



في الوقت نفسه، فإن الاستحواذ على العلامات التجارية للشركة البريطانية التي بلغ عمرها 178 عاما، يمكن أن يعزز حضور القطاع السياحي لمجموعة "فوسون" في أوروبا وهي السوق التي تسعى المجموعة الصينية التي تعمل في مجالات عديدة من التأمين إلى الأدوية للتوسع فيها.



يذكر أن "فوسون" كانت تمتلك 18% من أسهم "توماس كوك" ودفعت 1ر1 مليار دولار في محاولات إنقاذها من الإفلاس والتصفية الذي أعلنته الشركة الماضي.