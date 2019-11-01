إبراهيم فايق ينضم للقنوات الرياضية بـ"المتحدة للخدمات الإعلامية"

انضم الإعلامى الرياضى إبراهيم فايق، إلى مجموعة القنوات الرياضية للشركة المتحدة، ووقع مع تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عقود الانضمام إلى المجموعة التى تضم باقة من القنوات الرياضية المتميزة ونخبة من أبرز الإعلاميين والمحللين فى مجال الإعلام الرياضى.



ويعد الإعلامى الشاب إبراهيم فايق، أحد أبرز الإعلاميين فى الوسط الرياضى خلال السنوات الأخيرة، وسبق له العمل فى العديد من القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، وتميزت برامجه بالنقد الرياضى المتميز من خلال مجموعة من الكتاب والمحللين ونجوم الساحرة المستديرة.