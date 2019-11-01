أعراض ومشاكل النوم مع سن اليأس

أفادت تقارير طبية بأن اضطرابات النوم تبدأ لدى معظم النساء خلال مرحلة ما قبل سن اليأس، وتنتهي في مرحلة ما بعد سن اليأس. ويعتبر الأرق، وكثرة الاستيقاظ مع صعوبة النعاس مرة أخرى من مظاهر المشكلة، وتكون مصحوبة عادة بتقلبات في المزاج وهبّات ساخنة.

سبب المشكلة أنه منذ بدء مرحلة ما قبل سن اليأس يتناقص إنتاج المبيض لهرموني الاستروجين والبروجسترون. فإذا كان المبيضان قد أزيلا بواسطة الجراحة لسبب ما تكون أعراض سن اليأس أكثر حدة.

وعند استمرار توقف الدورة الشهرية لمدة 12 شهرًا متتالية تكون المرأة قد بلغت سن اليأس.

وتفيد التقارير الطبية بأن 61 بالمائة من النساء لا تشعرن بالراحة الكافية أثناء النوم، كما يعتبر الشخير أحد المشاكل الشائعة أثناء تلك المرحلة.

ولتقليل حدة الهبّات الساخنة، والأرق، احرصي على تناول أطعمة صحية، والحد من السكريات، وزيادة مدخلات الجسم من فيتامين "د" والكالسيوم، وتناول أعشاب مثل القرنفل والجنسنغ، مع تقليل التوتر، والحد من تناول الكافيين والابتعاد عن النيكوتين والكحول.

