توصيات الملتقى العلمي الثاني لمستشفى الصدر بمطروح

اختتمت اليوم الجمعة، نقابة أطباء مطروح فعاليات الملتقى العلمي الثاني لمستشفى الصدر بمطروح، الذي نظمته بالتعاون مع نقابة أطباء الإسكندرية، وكلية طب جامعة الإسكندرية.



وقال الدكتور ياسر همام نائب رئيس الملتقى، أن اليوم تم التدريب على أجهزة التنفس الصناعي لمرضى الصدر ومرضي العناية المركزة.



وأوضح أن الملتقى العلمي اختتم بعدة توصيات تضمنت الاتفاق على استمرارية عقد الملتقى سنويا وتحديد موعد مبدئي في أول نوفمبر من العام القادم لعقد الدورة الثالثة من الملتقى على نطاق أوسع بالإضافة إلى إضافة تخصصات أخرى بجانب التخصصات الصدرية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.



وأضاف أنه سيتم عقد ورش عمل متفرقة على مدار العام حتى موعد الملتقى وعقد بروتوكول بين نقابة أطباء الإسكندرية ونقابة أطباء مطروح وقسم الصدر بجامعة الإسكندرية لإقامة دورات تدريبية للأطباء بحضور أساتذة من الجامعة بعدد ساعات علمية معتمدة من النقابة تابعة لبرنامج التعليم الطبي المستمر.



وتابع أن تضمنت التوصيات أيضا الاتفاق على التعاقد مع عددا من الأساتذة بجامعة الإسكندرية بنظام التعاقد الشهري وتوفير التخصصات النادرة غير الموجودة بمطروح من خلال مديرية الصحة، تيسيرا على المرضى والتخفيف من أعباء السفر إلى المحافظات الأخرى، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق لانطلاق قوافل علاجية للأماكن البعيدة عن مدينة مطروح لخدمة أهالي المحافظة.