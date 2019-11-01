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الصحة

أطعمة تساعد على التخلص من الوزن الزائد

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:31 م
جريدة الدستور
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السمنة أو البدانة حالة مفرطة من زيادة الوزن، ونظرًا لأن الوزن يواصل زيادته مع الوقت نتيجة اتباع نمط تغذية وعادات معينة، لا ينبغي الاستهانة بالكيلوجرامات الزائدة.

هناك ارتباط بين مشكلة البدانة وبين أمراض خطيرة تصيب القلب والكبد والبنكرياس وتعتبر الحمية الغذائية التي تسبب انخفاضًا سريعًا في الوزن غير عملية، لن الجسم يستعيد الوزن المفقود مرة أخرى. أفضل طريقة هي اتباع عادات تغذية صحية، تساعد على ضبط الوزن تدريجيًا.
للتخلّص من الوزن الزائد:
أدخل المزيد من الخضروات إلى صحنك.
تناول المكسرات والفواكه معتدلة السكر كوجبات خفيفة بدلًا من رقائق البطاطس المقلية.
احرص على شرب المزيد من الماء على مدار اليوم.
لا تتناول الأرز الأبيض، وغنما البني، وبالمثل اجعل الأولوية للخبز الأسمر.
تناول وجبة إفطار كبيرة وصحية في الصباح تحتوي على البروتين.
قلل الأكل في المطاعم، واحرص على اختيار الوجبات الصحية عندما تأكل خارج البيت.
احرص على تقدير عدد السعرات الحرارية في صحنك قبل أن تبدأ في تناول الطعام.
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