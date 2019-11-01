البحر الأحمر: فحص 564 طفلا حديث الولادة ضمن مبادرة المسح السمعي

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، عن فحص 564 طفلًا حديث الولادة بمدن المحافظة المختلفة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع منذ إطلاق المبادرة منذ أول سبتمبر الماضي.



وأضاف وكيل وزارة الصحة، في بيان له، أنه تم تخصيص 8 وحدات صحية لإجراء الكشف السمعي للأطفال بداية من يوم الولادة وحتى 28 يوما، لافتًا الى أنه تم إدراج خانة الفحص السمعي بشهادة الميلاد الجديدة ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، ليتم إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن كل ما يخص حالته الصحية والتأكد من سلامته.



وتابع، تم تحويل 8 أطفال لإعادة تقييم حالتهم بعد أسبوع من الفحص الأول فى الوحدة الصحية، وإذا ثبت أن الطفل غير طبيعي يتم تحويله إلى مستشفى الغردقة العام حيث إنها مستشفى الإحالة بالمحافظة.