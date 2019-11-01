محمد منير يختم حفل افتتاح "الموسيقى العربية" بالنشيد الوطني

اختتم المطرب محمد منير حفله الغنائي المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات حفل افتتاح الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بأغنية خاصة لنهر النيل.



وقال منير، خلال الحفل، "الغنا عمره ما يخلص ولكن اسمحولي إني أختم الحفل بأغنية للنيل وقدم بعدها أغنية النيل"، وقدم بعد ذلك شيد الوطني لجمهورية مصر العربية.



وأعرب الكينج محمد منير، عن سعادته بمشاركته في للمرة الأولى في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، إنه بالرغم من مشاركته في العديد من المهرجانات الفنية والغنائية من المحيط إلى الخليج إلا أنه شرف كبير وأن يشارك في مهرجان وطنه مهرجان مصر والذي يعد من أكبر مهرجانات العالم.



واختتم كلمته بأنه لابد أن نتذكر دائما الشكر للراحلة والفنانة رتيبة الحفني مؤسسة مهرجان الموسيقى العربية.



واستلم منير بعد ذلك درع التكريم من وزيرة الثقافة وجيهان مرسي مدير المهرجان والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.