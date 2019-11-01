هاني شاكر يطرب جمهور "الموسيقى العربية" بالإسكندرية (فيديو)

أحيا الفنان الكبير هاني شاكر، مساء اليوم الجمعة، أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو مصطفى حلمى.



وافتتح الحفل بأغنية بيسألوني مصر بالنسبالك ايه، ثم أغنية عاشق يا إسكندرية، والذي تفاعل معها الجمهور السكندري.



ومازح شاكر الجمهور السكندري في بداية الحفل قائلًا: "هغني الأغنية دي وانزل أقعد معاكم" وهتف الجمهور منذ بداية اعتلاء شاكر المسرح مقدمين له التهنئة لزفاف نجله شريف، والذي قابله أمير الغناء العربي بالشكر للجمهور قائلًا "الله يبارك فيكم تسلمولي".



وطلب الجمهور من هاني شاكر غناء بعض الأغاني مثل "نسيانك صعب أكيد، ولسة بتسألي"، والعديد من الأغاني المميزة.



وسبق حفل الفنان هاني شاكر فاصل غنائي لنجوم الأوبرا الفنان ياسر سليمان والفنانة أجفان.



وتتضمن الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 37 حفلا يحييها 92 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة على جميع مسارح الأوبرا، والذى يقام فى الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر.