نتنياهو يجري اتصالات بقيادات جيش الاحتلال لمتابعة التوترات مع غزة

يجري بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اتصالات مستمرة بقيادات هيئة أركان الجيش، لمتابعة التوترات الحالية على حدود قطاع غزة المحاصر، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلي.



وقصف سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، عدة مواقع داخل قطاع غزة المحاصر، بزعم الرد على إطلاق صواريخ من غزة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



ودوت صفارات الإنذار، داخل مستوطنات غلاف قطاع غزة المحاصر، إذ رصد الاحتلال الإسرائيلي إطلاق 11 صاروخا أطلقت من غزة، 7 منهم فقط تخطت الحدود، وسقطت بعدة مناطق بالغلاف، حسبما أذاعت القناة الثانية في تلفزيون الاحتلال.



ونظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "يسقط وعد بلفور" ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى على حدود غزة.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 59 إصابة مختلفة منها 34 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.



وانطلقت مسيرات العودة منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 شخص، وإصابة أكثر من 38 ألف آخرين.