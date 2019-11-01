تراجع جديد لعدد منصات النفط العاملة في أمريكا

ذكرت اليوم الجمعة شركة "بيكر هيوز" للاستشارات والخدمات النفطية أن عدد منصات التنقيب عن النفط العاملة في الولايات المتحدة واصل تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفض خلال الأسبوع الحالي بمقدار 5 منصات إلى 691 منصة وهو أقل مستوى له منذ أبريل 2017. وكان عدد منصات النفط العاملة في الأسبوع نفسه من العام الماضي 874 منصة، حسبما ذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج.



يذكر أن عدد منصات استخراج النفط والغاز تعتبر مؤشرا مبكرا على مستوى الإنتاج المستقبلي. وواصل هذا العدد تراجعه على مدى 11 شهرًا مستمرة، وهو رقم قياسي بالنسبة لفترة التراجع المتصلة، في ظل تراجع إنفاق شركات التنقيب والإنتاج على نشاط التنقيب، وتركز هذه الشركات بصورة أكبر على نمو الأرباح وليس على زيادة الإنتاج.