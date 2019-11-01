"منير" يوجه رسالة إلى الشعب السوري في افتتاح "الموسيقى العربية"

وجه النجم محمد منير رسالة إلى شعب سوريا، خلال حفله الغنائي المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات حفل افتتاح الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.



وقال "منير"، إن سوريا وبالأخص حلب كانت من أجمل بلدان العالم قبل الدمار الذي مرت به خلال السنوات الماضية.



وأضاف: إن شاء الله سوريا هترجع أجمل الأول وربنا يحمي بلدنا مصر والشعوب العربية جميعا وسوريا راجعة وستعود أفضل مما كان.