كريم عبدالجواد يتوج ببطولة مصر الدولية للاسكواش

توج كريم عبدالجواد، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا ببطولة مصر الدولية للاسكواش المقامة بالأهرامات.

وفاز عبدالجواد على مواطنه علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 61 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11 ،6 و11 ،8 11 8.

يذكر أن الثنائي المصري كان قد تواجها من قبل في بطولة الأهرام الدولية عام 2016 وفاز كريم عبدالجواد في المباراة النهائية على علي فرج.