النفط يقفز حوالى 4% بدعم من آمال التجارة بين أمريكا والصين

صعدت أسعار النفط حوالي 4%، اليوم الجمعة، بدعم من علامات على تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وبيانات اقتصادية أقوى من المتوقع في البلدين كليهما، بما في ذلك الوظائف الأمريكية ونشاط المصانع الصينية.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.07 دولار، أو 3.5%، لتبلغ عند التسوية 61.69 دولار للبرميل لكنها تنهي الأسبوع منخفضة حوالي 0.4%.



وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار، 3.7%، لتسجل عند التسوية 56.20 دولار للبرميل لكنها هبطت 0.8 بالمئة على مدار الأسبوع.



وأظهر مسح أن من المتوقع أن تظل أسعار النفط تتعرض لضغوط في العامين الجاري والقادم. وتوقع استطلاع شمل 51 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 64.16 دولار للبرميل في 2019 و62.38 دولار للبرميل في العام القادم.



وخلص مسح آخر إلى أن إنتاج أعضاء أوبك تعافى في أكتوبر من أدنى مستوى في ثماني سنوات، فيما طغى أثر تعاف سريع لإنتاج السعودية من هجمات في سبتمبر على بنيتها التحتية على تراجع في الإكوادور وقيود طوعية بموجب اتفاق عالمي بشأن الإمدادات.



وتراجعت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي وكذلك الطلب على النفط بعد أن قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس اليوم إن "المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري مع الصين تبدو في صورة جيدة ومن المرجح أن يتم توقيعها قرب منتصف نوفمبر.