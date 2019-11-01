"بيطري الوادي الجديد" يعدم عجل ويتحفظ على آخر

قال الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطري بمديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إن المديرية شنت حملات تفتيش على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم المختلفة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.



وأكد "عوض" أنه تم تشكيل لجنة من عدد من الأطباء البيطريين للمرور على مجازر الخارجة، حيث تم إعدام عجل مصاب بالصفراء والتحفظ على آخر لحين الحكم عليه، وأضاف أن المديرية تقوم بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، وكذا تشديد الرقابة على منافذ دخول وخروج الماشية من وإلى المحافظة إضافة إلى سيارات بيع اللحوم المتنقلة.



ولفت إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود فرع جهاز الرقابة الإدارية بالوادي الجديد، لمتابعة حالة الأسواق والاطمئنان على صلاحية المعروض من السلع للاستهلاك الآدمي ومدى مطابقة السلع للمواصفات.