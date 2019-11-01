صواريخ غزة تصيب منزلا في "سديروت" الإسرائيلية

أصاب صاروخ، أطلق من قطاع غزة المحاصر، منزل بشكل مباشر داخل مستوطنة سديروت في غلاف القطاع، حسبما نشر موقع "روتر" الإسرائيلي.



وقصف سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع داخل قطاع غزة المحاصر، بزعم الرد على إطلاق صواريخ من غزة.



ودوت صفارات الإنذار، داخل مستوطنات غلاف قطاع غزة المحاصر، إذ رصد الاحتلال الإسرائيلي إطلاق 11 صاروخا أطلقت من غزة، 7 منهم فقط تخطت الحدود، وسقطت في عدة مناطق بالغلاف.



ونظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "يسقط وعد بلفور" ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى على حدود غزة.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 59 إصابة مختلفة منها 34 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وانطلقت مسيرات العودة منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 شخص، وإصابة أكثر من 38 ألف آخرين.