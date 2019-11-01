الجمعة 01 نوفمبر 2019 الموافق 04 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

محطة تل أبيب

صواريخ غزة تصيب منزلا في "سديروت" الإسرائيلية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:04 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
طباعة
أصاب صاروخ، أطلق من قطاع غزة المحاصر، منزل بشكل مباشر داخل مستوطنة سديروت في غلاف القطاع، حسبما نشر موقع "روتر" الإسرائيلي.

وقصف سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع داخل قطاع غزة المحاصر، بزعم الرد على إطلاق صواريخ من غزة.

ودوت صفارات الإنذار، داخل مستوطنات غلاف قطاع غزة المحاصر، إذ رصد الاحتلال الإسرائيلي إطلاق 11 صاروخا أطلقت من غزة، 7 منهم فقط تخطت الحدود، وسقطت في عدة مناطق بالغلاف.

ونظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "يسقط وعد بلفور" ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى على حدود غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 59 إصابة مختلفة منها 34 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.
وانطلقت مسيرات العودة منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 شخص، وإصابة أكثر من 38 ألف آخرين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

والد «شهيد الشهامة»: راجح ذهب للمحكمة والإعياء غيّر ملامحه

منذ ساعة و 19 دقيقة

"مصر للألومنيوم" تعتزم تعيين 500 عامل فى يناير المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

5 أسباب دفعت "النقد الدولى" للإشادة بالاقتصاد المصرى

منذ حوالي 10 ساعة

نجاة 18 سائحًا.. التفاصيل الكاملة لـ«حريق مركب مرسى علم»

ads

الصور

image description

صور| فعاليات افتتاح السيسى لمصنعى الغازات الطبية والصناعية

image description

عمره 4 قرون.. حكاية "خان الزراكشة الأثري" قلعة نقش المعادن

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

الأكثر قراءة

جامعة طنطا تصدر بيانًًا حول واقعتى الإيحاءات الجنسية والسجائر

بالأسماء.. حركة التنقلات الكاملة لقيادات البترول

رسالة قاسية من هانى شاكر إلى محمد رمضان

مصرع سائحة وإنقاذ 18 في حريق لنش سياحى بمرسى علم

أيام زمان

رضا عبد العال يروى تفاصيل المسلسل الذى جسد قصة حياته

غضب أحمد رمزي من يوسف شاهين بسبب "الشريف".. تعرّف على القصة

«إحداهن تسببت في حريق».. أغرب حكايات أغنيات حكيم

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

نجم الساعة

«إحداهن تسببت في حريق».. أغرب حكايات أغنيات حكيم

الصحة

دراسة: بكتيريا الأمعاء تسبب بدانة الأطفال

فيروسات تساعد على الحماية من سرطان الجلد

دراسة: النوم العميق يخلص الدماغ من السموم

احذر.. الحصبة أخطر من الإيدز على جهاز المناعة

الرئيس نيوز

نور الشربيني بطلة العالم للإسكواش للمرة الرابعة في تاريخها

المشير طنطاوي يحضر حفل «الكينج» في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

فاروق حسني: والدتي أدركت موهبتي منذ صغري

أمريكا مبهورة بتألق المصريات في الإسكواش.. هل يوجد شيء في النيل؟

منوعات

للمرة الرابعة.. نور الشربيني بطلة العالم لسيدات الأسكواش

المعجزة.. هنا جودة: فوزى ببرونزية القارات مجرد بداية

"جوجل" تشترى "فيتبيت" للساعات الذكية بـ2.1 مليار دولار

أكبر ملوث بلاستيكى فى العالم

كشكول

قرار عاجل من تعليم دمياط بشأن صفحات "الفيس بوك"

رئيس جامعة طنطا يحيل واقعة طالبة الحقوق للتحقيق

مؤرخ يكشف خطأ في كتاب تاريخ أولى ثانوي.. والتعليم ترد

الجيزة تكرم طلاب التعليم الفنى المبتكرين وتشترك باختراعاتهم في مسابقة " نواه"

إسلام سياسي

لماذا غضب الشارع الأمريكي من واشنطن بوست بعد مقتل البغدادي؟ - فيديو

لجان الإخوان الإلكترونية تتداول شائعات ضد أبطال فيلم "الممر"

إخوة الدم.. لماذا لم تحتفِ "الإخوان" بمقتل أبوبكر البغدادي؟

عديل "البغدادي": زعيم داعش المقتول كان لا يصوم رمضان


زيت وسكر

دورة لباحثى القمح حول الاستخدام الأمثل للبرامج الإحصائية الحديثة

الإجراءات الوقائية عند استخدام المبيدات

للحمايةمن هشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم .. تناول “قشر الموز”

ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 29 .. غدا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «٤»
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
بسنت حسن
صانعو القبح
ماجد حبته
بيانات برلمانية للهَبْد فقط!
المزيد

الثقافة

"كوكيتا الإطار" بمكتبة مصر الجديدة 13 نوفمبر

الإثنين.. حفل لفرقة "قصر الغوري" ببيت السحيمي

"نحو تفاعل مجتمعي إيجابي" في بيت المعمار المصري السبت

غدًا.. حفل موسيقى لـ"أسياد الزار" على مسرح الضمة

صفحتنا ع الفيس بوك