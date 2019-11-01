المجلس الإقليمي للجيو ماريا يزور نيافة الأنبا باسيليوس

زار كامل حلمي رئيس المجلس الإقليمي للجيوماريا فرقة مريم ملكة العالم، ونائبه ماجد فوزى، مجلس أعلى مريم سلطانة الرسل سوهاج بحضور صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.



وهنأ المجلس نيافته على السيامة الأسقفية، وكذلك تقديم علامة شكر وتقدير لصاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير المطران الفخري لإيبارشية سوهاج على تعضيده ودعمه للمنظمة المريمية هناك خلال السنوات الماضية.



جاءت الزيارة أيضًا بهدف متابعة وتشجيع المجلس الأعلى بسوهاج، بحضور مرشد المجلس الأب يوحنا زكريا.